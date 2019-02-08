Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Sahte Para Operasyonu

Kastamonu'da Sahte Para Operasyonu

27 dakika önce

Kastamonu merkezli düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kastamonu'da Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Kastamonu merkezli düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında piyasaya 80 bin lira sahte para sürdükleri iddia edilen kişiler hakkında çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda E.U, İ.A, O.Y. ve İ.M. gözaltına alınırken, evlerde sahte 120 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar Kastamonu Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

E.U. ve İ.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.Y. ve İ.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların mahkemede parayı çöplükte bulduklarını iddia ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:24 Kaynak: AA

Başsavcı, Kastamonu, 3. Sayfa
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