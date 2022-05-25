Kastamonu'da salgın sonrası spor faaliyetleri artacak

Kastamonu Valisi Avni Çakır, 125 bin nüfuslu Kastamonu'nun bir spor şehri olduğunu söyledi.

Vali Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada Kastamonu'nun spor alanında önemli başarılara imza attığına işaret etti.

Kastamonu'nun, 125 bin merkez nüfusu 380 bin genel nüfusu olan ortalama bir Anadolu vilayeti olduğunu ancak sportif alanda önemli başarıları bulunduğunu vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sene de tarihinde ilk kez ülkemizi şampiyonlar liginde temsil etti. Araç Belediyepsor Kadın Hentbol Takımı Süper Lig'deydi. 2. Lig'de futbol takımımız var. Bölgesel Amatör Lig'de 2 futbol, basketbolda bir takımımızz var. Kadın basketbol takımımız var. Futbolda da 1. Lig'e çıkma mücadelesi veren bir kadın takımımız var. Bu başarı spor altyapısı, kurumlarımızın desteleri ve sahadaki arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile ortaya çıkıyor."

Kentin önemli spor tesislerine sahip olduğunu belirten Çakır, "Hal böyle olunca bu sahaları gençler, vatandaşlar ve öğrencilerimizle buluşturma gayretindeyiz. Hafta sonları özelikle sokaklarda görürsünüz. Anne babalar çocuğunu elinden tutup judo, tekvando kıyafetleri ile spora götürüyor Dövüş sporlarında Kastamonu hem Avrupa, hem dünya şampiyonlukları yaşamış bir kent. Bu sene de iki arkadaşımız ferdi müsabakalarda dünya şampiyonu ve 2 Avrupa şampiyonluğu elde ettiler." diye konuştu.

Kovid 19 salgınının birçok alanı etkilediğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde spor faaliyetleri biraz azaldı ama pandemi sonrası sporcularımız, çocuklarımız sahalarla buluştu. Yazın da bu konuda yaz okullarımızı her kademedeki çocuğumuza açacağız. Bu konuda önümüzdeki yıllarda inşallah daha büyük başarılar elde edeceğiz. Kadın ve erkek boks milli takımı biliyorsunuz milli maçlara, dünya, Avrupa şampiyonalarına ilimizde hazırlanıyor. Onların takım halinde şampiyon olmalarından gurur duyduk. Biz de böyle güzel bir takıma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."