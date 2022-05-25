Kastamonu'da salgın sonrası spor faaliyetleri artacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da salgın sonrası spor faaliyetleri artacak

25.05.2022 12:37
Kastamonu'da salgın sonrası spor faaliyetleri artacak

Kastamonu Valisi Avni Çakır, 125 bin nüfuslu Kastamonu'nun bir spor şehri olduğunu söyledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, 125 bin nüfuslu Kastamonu'nun bir spor şehri olduğunu söyledi.

Vali Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada Kastamonu'nun spor alanında önemli başarılara imza attığına işaret etti.

Kastamonu'nun, 125 bin merkez nüfusu 380 bin genel nüfusu olan ortalama bir Anadolu vilayeti olduğunu ancak sportif alanda önemli başarıları bulunduğunu vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sene de tarihinde ilk kez ülkemizi şampiyonlar liginde temsil etti. Araç Belediyepsor Kadın Hentbol Takımı Süper Lig'deydi. 2. Lig'de futbol takımımız var. Bölgesel Amatör Lig'de 2 futbol, basketbolda bir takımımızz var. Kadın basketbol takımımız var. Futbolda da 1. Lig'e çıkma mücadelesi veren bir kadın takımımız var. Bu başarı spor altyapısı, kurumlarımızın desteleri ve sahadaki arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile ortaya çıkıyor."

Kentin önemli spor tesislerine sahip olduğunu belirten Çakır, "Hal böyle olunca bu sahaları gençler, vatandaşlar ve öğrencilerimizle buluşturma gayretindeyiz. Hafta sonları özelikle sokaklarda görürsünüz. Anne babalar çocuğunu elinden tutup judo, tekvando kıyafetleri ile spora götürüyor Dövüş sporlarında Kastamonu hem Avrupa, hem dünya şampiyonlukları yaşamış bir kent. Bu sene de iki arkadaşımız ferdi müsabakalarda dünya şampiyonu ve 2 Avrupa şampiyonluğu elde ettiler." diye konuştu.

Kovid 19 salgınının birçok alanı etkilediğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde spor faaliyetleri biraz azaldı ama pandemi sonrası sporcularımız, çocuklarımız sahalarla buluştu. Yazın da bu konuda yaz okullarımızı her kademedeki çocuğumuza açacağız. Bu konuda önümüzdeki yıllarda inşallah daha büyük başarılar elde edeceğiz. Kadın ve erkek boks milli takımı biliyorsunuz milli maçlara, dünya, Avrupa şampiyonalarına ilimizde hazırlanıyor. Onların takım halinde şampiyon olmalarından gurur duyduk. Biz de böyle güzel bir takıma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

YORUMLAR
500
'Termal'in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı 'Termal'in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Tragger, Hentbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da salgın sonrası spor faaliyetleri artacak - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı
12:12 Altının gram fiyatı 975 liradan işlem görüyor
12:11 Sıla Türkoğlu'nün mobbing şikayetiyle ayrıldığı dizinin başrol oyuncularına "en iyi dizi çifti" ödülü
12:10 Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak
12:06 İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tazmanya canavarına benzetti: Eğlenerek izlioyruz
11:53 Kurs yöneticisi, 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulundu iddiasıyla tutuklandı
11:41 Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna ABD'den tepki: Karara dair derin endişe duyuyoruz, bu hamle bölgesel istikrarı daha da zayıflatır
11:40 Uyuşturucu kaçakçılığıyla yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
11:26 ODTÜ mezunu Aysun Mercan dolandırıcıların son kurbanı oldu: Kadıköy'deki dairesini bile sattı
11:19 2020'de İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, yeniden partiye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 12:48:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da salgın sonrası spor faaliyetleri artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement