Kastamonu'da Samanlıkta Öldürülen Kişinin Cesedi Dereye Atıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Samanlıkta Öldürülen Kişinin Cesedi Dereye Atıldı

18.07.2023 17:26

Kastamonu'da bir kişinin samanlıkta öldürülüp cesedinin çuvala konularak dereye atılması olayında, 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kastamonu'da samanlıkta öldürdükleri kişinin cesedini çuvala koyarak dereye atan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahısların 3'ü de tutuklandı.

Olay, dün Kastamonu'da merkez ilçesine bağlı Ahlat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün tarlasındaki otları biçmek için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu'nun yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan aramalar neticesinde köyün yakınında kan izine rastlandı. Kan izlerini takip eden ekipler, dere yatağındaki çuvalın içerisinde Doğruoğlu'nun cenazesini buldu. Sürüklenerek dereye getirildiği belirlenen çuvalın izlerini takip eden ekipler, izlerin, köyün yaklaşık 300 metre yakınındaki, B.Ç.'ye ait evin samanlığına kadar devam ettiği tespit etti.

Jandarma ekipleri, samanlıkta yaptıkları incelemede, 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu'nun balta ile öldürüldükten sonra cesedinin çuvala koyulduğu ve sürüklenerek dereye atıldığını belirledi.

Cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı

Olayın ardından samanlığın sahipleri B.Ç. ile eşi B.Ç. ve oğlu Ü.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından cinayet zanlıları, sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Samanlıkta Öldürülen Kişinin Cesedi Dereye Atıldı - Son Dakika
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