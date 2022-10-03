Yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kastamonu 'da samanlıkta yapılan tadilat sırasında çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da samanlıkta çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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