Kastamonu'da şap paniği! 16 köye giriş ve çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da şap paniği! 16 köye giriş ve çıkışlar yasaklandı

17.09.2022 15:11
Kastamonu'da şap paniği! 16 köye giriş ve çıkışlar yasaklandı

Kastamonu'da şap hastalığının görülmesi üzerine 16 köyde karantina uygulanırken, giriş ve çıkışlar yasaklandı. Hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşabileceği belirtilirken, canlı hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağışehirören ve Yukarışehirören köyünde şap hastalığı görüldü. Şap hastalığının görülmesiyle birlikte Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın görüldüğü köylerde giriş ve çıkışları yasakladı.

HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Ayrıca Taşköprü'nün Aşağışehirören ve Yukarışehirören köylerinde yaklaşık 2 kilometrelik alanda karantinaya alındı. İki köyün karantinaya alınmasının ardından tedbir amacıyla Taşköprü Canlı Hayvan Pazarı da ikinci bir emre kadar kapatıldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Öte yandan, Kastamonu'nun merkeze bağlı Kuzyaka bölgesinde 14 köyde şarbon hastalığı görüldü. Hastalığın görülmesiyle birlikte Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı ekipleri, Kuzyaka bölgesinde bulunan 14 köyü karantinaya alarak giriş çıkışları yasakladı. Şarbon hastalığının hayvanlardan insanlara geçebilen özellikle akciğer ve deriyi etkileyen bir hastalık olmasından ötürü Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması yaptı. Ev ev gezen filyasyon ekipleri, temasta bulunan ya da hastalık belirtisi görülen vatandaşları takibe alarak tedavilerinin yapılmasını sağladı. Kuzyaka bölgesinde alınan tedbir ve önlemler sonrasında hastalığın etkisini yitirmesi ile birlikte karantina uygulaması kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da şap paniği! 16 köye giriş ve çıkışlar yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da şap paniği! 16 köye giriş ve çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
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