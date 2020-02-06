Kastamonu'da "Sarımsak tarımının sorunları ve çözüm önerileri" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 'Sarımsak tarımının sorunları ve çözüm önerileri' toplantısı - Son Dakika

Kastamonu'da "Sarımsak tarımının sorunları ve çözüm önerileri" toplantısı

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Sarımsak tarımının sorunları ve çözüm önerileri" toplantısı düzenlendi.

Kastamonu'da

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Sarımsak tarımının sorunları ve çözüm önerileri" toplantısı düzenlendi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Taşköprü sarımsağı ile ilgili sorunlar konuşuldu.

Karadeniz, toplantının Taşköprü sarımsağının marka değerinin geliştirilmesine katkı sunacağını belirtti.

Toplantıda alınan kararların takibinin yapılmasını isteyen Karadeniz, "Bu süreçte de alınan kararların her maddesi için burada belirtilen kurumlar, yarından itibaren çalışmalarına başlamalı. Burada görmüş olduğum kararlılığı uygulamada ısrarcı olursak her türlü engelin aşılacağını ve neticeye ulaşılacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Şallı, Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik ile diğer ilgililer katıldı.

Kastamonu, Karadeniz, Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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