Kastamonu'da Sarımsak Tarlasında Çalışan 2 Kişi Yıldırım Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da Sarımsak Tarlasında Çalışan 2 Kişi Yıldırım Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

26.06.2023 20:12

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışan Hikmet Şen ve Salim Demir'e yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şen ve Demir Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalıştıkları sırada sağanak yağışa yakalanan iki kişi, sığındıkları kulübenin üzerine yıldırım düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Taşköprü'nün Yavuç köyü Yavuçkırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Şen (58), Salim Demir (50) ve Hakkı Sinan Şen (36), sarımsak tarlasında çalıştıkları sırada sağanak yağışa yakalandı. 3 kişi sağanak yağıştan korunmak için tarlanın yakınında bulunan kulübeye sığındı.

Sağanak yağıştan korunmak için sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 2 ölü

SIĞINDIKLARI KULÜBEYE YILDIRIM DÜŞTÜ

Vatandaşların sığındığı kulübenin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Hikmet Şen, Salim Demir ve Hakkı Sinan Şen yaralandı. Şahısların yakınları, yaralıları traktörün arkasında bulunan teknenin içerisine koyarak yol kenarına kadar getirdi.

Sağanak yağıştan korunmak için sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 2 ölü

2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hikmet Şen ile Salim Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Hakkı Sinan Şen ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Hikmet Şen ile Salim Demir'in cenazeleri, morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Devlet Hastanesi, Hikmet Şen, Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Sarımsak Tarlasında Çalışan 2 Kişi Yıldırım Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Sarımsak Tarlasında Çalışan 2 Kişi Yıldırım Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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