Kastamonu'da şehitler için konvoy düzenlendi - Son Dakika
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Kastamonu'da şehitler için konvoy düzenlendi

6 saat önce

Kastamonu'da İdlib'te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen 33 asker için birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.

Kastamonu'da şehitler için konvoy düzenlendi, System.String[]

Kastamonu'da İdlib'te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen 33 asker için birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi. 250'den fazla aracın katıldığı konvoyun sonunda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.


Suriye'nin İdlib şehrinde Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonrasında 33 asker şehit düştü. Şehit haberlerinin duyulması sonrasında Kastamonu'da organize olan gençler, araçlarına Türk bayrakları asarak konvoy düzenledi. 250'den fazla aracın katıldığı konvoy, Kuzeykent Kapalı Pazaryerinden başladı. Şehir merkezinde turlayan konvoya çevredeki vatandaşlarda alkış tutarak destek verdi.


Cumhuriyet Meydanında son bulan konvoy sonrasında Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı önünde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi.


Konvoyun düzenlenmesini organize eden Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı aynı zaman Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, "Konvoy, Kuzeykent Mahallesinden başladı. Yüce Allah'ın huzuruna teslim etmiş olduğumuz vatan evlatlarının üzüntüsüyle mümkün olduğunca sessiz, sedasız ve kazasız bir şekilde konvoyumuz gerçekleşmiştir. Millet olarak dün olduğu gibi bugünde büyük badirelerden geçiyoruz, ağır imtihanlar veriyoruz. Memleketimizin sınır güvenliği için vatan toprağına düşen ana kuzularının gönlümüzdeki eşsiz yerini duyurmak, elleri öpülesi şehit anne ve babalarımızın yanlarına varamasak ta bu organizasyonla bizlerde sizin evladınızız, bizi de oğlunuz bilin demektir. Vatan 33 evladımızı daha tarihe yazmış, bağrına basmıştır. Bizlerde bu vatanın birer evlatları olarak içimizdeki tarifi mümkün olmayan üzüntüyü bu şekilde açığa çıkarttık" dedi.


Ardından Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık grup, olaysız bir şekilde dağıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
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