Kastamonu'da şehre inen kurtlar, benzinlikteki köpeği parçaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da şehre inen kurtlar, benzinlikteki köpeği parçaladı - Son Dakika

Kastamonu'da şehre inen kurtlar, benzinlikteki köpeği parçaladı

7 saat önce

Kastamonu'nun Küre ilçesinde zorlu kış şartlarında aç kalarak şehre inen kurtlar, benzinlikteki köpeği parçaladı.

Kastamonu'da şehre inen kurtlar, benzinlikteki köpeği parçaladı, System.String[]

Kastamonu'nun Küre ilçesinde zorlu kış şartlarında aç kalarak şehre inen kurtlar, benzinlikteki köpeği parçaladı.


Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Camili Köy mevkisinde kar yağışının etkili olduğu zorlu kış şartlarında aç kalan 3 kurt, benzinlikteki köpeğe saldırdı. Köpeği parçalayan 3 kurt, ardından benzinlikten hızla uzaklaştı.


Kurtların köpeğe saldırması ise benzin istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 3 kurdun benzin istasyonuna geldiği görülüyor. Ardından kurtların bir süre sonra benzin istasyonundan ayrıldığı görülüyor.


Olay hakkında konuşan benzin istasyonunda çalışan Mustafa Çelik, "Olay gecenin karanlık saatlerinde meydana geldi. Benzin istasyonunda görev başındayken köpeğin sesini duydum. Dışarı baktığımızda 3 kurdun köpeğe saldırdığını fark ettim. Köpeği telef eden kurtlar, ormanlık alana giderek gözden kayboldu" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu, Küre, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
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