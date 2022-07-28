Kastamonu'da demir korkuluklarda ilerleyen yılan vatandaşlarca kayda alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da demir korkuluklarda ilerleyen yılan vatandaşlarca kayda alındı

28.07.2022 20:39
Kastamonu'da demir korkuluklarda ilerleyen yılan vatandaşlarca kayda alındı

Kastamonu'da şehrin içerisinden geçen derenin demir korkuluklarında ilerleyen yılan, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kastamonu'da şehrin içerisinden geçen derenin demir korkuluklarında ilerleyen yılan, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karaçomak Deresi kenarındaki demir korkuluklarda yılanının ilerlediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bir süre korkuluklarda ilerleyen yılan, daha sonra korkuluklara asılı haldeki çöp kovasının içerisine girdi.

İtfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.

Yılanın korkuluklarda ilerleyişi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kastamonu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da demir korkuluklarda ilerleyen yılan vatandaşlarca kayda alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kastamonu'da demir korkuluklarda ilerleyen yılan vatandaşlarca kayda alındı - Son Dakika
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