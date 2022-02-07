Üye Girişi
Kastamonu'da şeker hastası çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtılacak - Son Dakika

Kastamonu'da şeker hastası çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtılacak

07.02.2022 18:22
Kastamonu'da şeker hastası çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtılacak

Kastamonu'da "Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında 3-17 yaş arasındaki çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtılacak.

Kastamonu'da "Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında 3-17 yaş arasındaki çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtılacak.

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilen 70 çocuğa şeker ölçüm cihazı dağıtılması için Kastamonu Valiliğinde protokol imzalandı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, burada yaptığı açıklamada, Tip 1 diyabetli bir hastanın Valiliği ziyareti ile böyle bir projenin hayata geçmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, kentteki diyabetli hasta sayısıyla ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Çakır, "Bu projemiz 3 ila 17 yaş aralığındaki çocuklarımıza yöneliktir. Kan şekerinin ölçülmesini sağlayan bir sensör ve okuyucusunu çocuklarımıza temin edeceğiz. Bu kapsamda ilimizde 70 çocuğumuz bulunmakta, 26 ailemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerine uyduğu için masrafları vakfımız tarafından karşılanacak. Geri kalan ailelerimizin de sensör ihtiyaçları yüklenici firma tarafından karşılanacak. 36 çocuğumuz merkezde, 5 Araç'ta, 8 Taşköprü'de, 2 Küre'de, 1 Şenpazar'da, 2 Devrekani'de, 6 Tosya'da, 6 İnebolu'da, 3 Cide'de, 1 Bozkurt'ta olmak üzere 70 çocuğumuz projeden faydalanacak." dedi.

SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu da projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ. arasında protokol imzalandı.

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da şeker hastası çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:49 Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı!
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 18:30:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da şeker hastası çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement