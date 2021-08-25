Kastamonu'da sel bölgesinde kullanılan hafriyat araçlarının kirlenen camları polis yardımıyla temizleniyor - Son Dakika

Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen Abana ilçesindeki enkaz bölgesinde çalışan hafriyat kamyonlarının kirlenen camları, polis ekiplerinin hortumla tuttuğu suyla temizlendi.

Bölgede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel sırasında kullanılamaz hale gelen sanayi sitesinin yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Yıkılan dükkanların atıklarını taşıyan ve Ezine Çayı'ndan geçen kamyonların kirlenen camlarına, görüş mesafesini düşürmemesi ve sürüş güvenliğinin sağlanması için polis ekibince bölgedeki çeşmeden hortumla su tutuldu.

Kamyon sürücüleri de ekiplere teşekkür ederek, su ikramında bulundu.