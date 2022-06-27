Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) ekiplerinin koordinasyonunda mahsur kalanları kurtarmak için karadan ve havadan kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika... KASTAMONU - Sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor (3) - Son Dakika

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