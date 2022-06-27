Son dakika... KASTAMONU - Sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor (3) - Son Dakika
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Son dakika... KASTAMONU - Sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor (3)

27.06.2022 19:25
Son dakika... KASTAMONU - Sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor (3)

Son dakika haberler: Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bölgedeki derelerin debisi yükseldi.

Kastamonu'da sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bölgedeki derelerin debisi yükseldi.

İnebolu ilçesine bağlı İlişi köyünde sel suları nedeniyle dere taştı. Evleri suyun ortasında kalan vatandaşlar, çatı katlarına çıkarak yardım istedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin koordinasyonunda mahsur kalanları kurtarmak için karadan ve havadan kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, helikopterle biri engelli 10 kişiyi kurtararak, kara yoluna indirdi.

AFAD ekipleri de bot yardımıyla 11 kişiyi kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de halat yardımıyla mahsur kalanlara ulaşarak, helikoptere bindirilmelerine yardımcı oldu.

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KASTAMONU - Küre'de sel bölgesinde rahatsızlanarak mahsur kalan vatandaşı sahil güvenlik komutanlığı ekipleri helikopterle tahliye etti KASTAMONU - Küre'de sel bölgesinde rahatsızlanarak mahsur kalan vatandaşı sahil güvenlik komutanlığı ekipleri helikopterle tahliye etti Son dakika haberi | Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı Son dakika haberi | Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... KASTAMONU - Sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... KASTAMONU - Sel bölgesinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor (3) - Son Dakika
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