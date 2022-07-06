Son dakika haberi! Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Bahçacıoğlu: "14 milyon TL'lik onarım çalışması, 72 milyon TL'lik yeni yatırımımız devam ediyor"

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Bahçacıoğlu: "14 milyon TL'lik onarım çalışması, 72 milyon TL'lik yeni yatırımımız devam ediyor"

'Selden etkilenen okulların onarımları Eylül ayına yetiştirilecek'

KASTAMONU - Kastamonu'da, 27 Haziran'da yaşanan sel felaketinde zarar gören okullardaki onarım ve tadilat çalışmalarının yeni eğitim-öğretim döneminden önce tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, "14 milyon TL'lik onarım çalışması, 72 milyon TL'lik yeni yatırımımız devam ediyor" dedi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, 27 Haziran'da yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen yılki ve27 Haziran'daki selde zarar gören okullardaki çalışmaların devam ettiğini belirten Bahçacıoğlu, 14 milyon TL'lik onarım çalışması ve 72 milyon TL'lik yeni yatırımların sürdürüldüğünü kaydetti.

"Okullarımızı ön görülen sürede tamamlamayı planlıyoruz"

Selden zarar gören okullardaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Bahçacıoğlu, "Geçen yıl 11 Ağustos'ta ilimizde meydana gelen sel afetinde devletimizin dirayetli duruşu, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yaralar hızlı bir şekilde sarılmaya başlandı ve artık sonuna geldi. Bozkurt ilçemizde yıkılan okullarımız, yüz yataklı pansiyonumuz ve 12 derslikli ortaokulumuzda inşaatlarımız başladı. İnşallah Eylül ayında tamamlanacak. Yine yapımı devam eden anaokulumuzda da çalışmalar bitecek. Abana'da 8 derslikle lisemizin ihalesi 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 12 derslikli ortaokulumuz ihale edildi, çalışmalar başladı. İnebolu'nun Özlüce köyündeki okulu onardık, diğer ilçelerimizde selden zarar gören okullar hızlı bir şekilde onarılarak eğitime öğretime yetiştirilmişti. An itibariyle çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir aksaklık ve eksiklik yoktur. Planladığımız hedefler doğrultusunda okullarımızı ön görülen sürede tamamlamayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımız çerçevesinde 14 milyon TL'lik onarım çalışması, 72 milyon TL'lik yeni yatırımımız devam ediyor" dedi.

"Geçtiğimiz yıla oranla daha geniş bir alana yayıldı"

Sel sularının tarım alanlarında geniş bir alana yayıldığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ise, "Bu sene yaşanan sel felaketi tarım anlamına baktığımızda geçtiğimiz yıla oranla daha geniş bir alana yayıldı. Geçen sene sadece sahil kesimiyle sınırlı kalmıştı. Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinden kalan bir yardım ödememiz kalmadı. Bütün hasarlar ödendi. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Geniş bir saha biraz zaman alacak ama çokta uzatmadan tespitlerimizi yapıp gerek Cumhurbaşkanlığı Acil Yardım Ödeneği, gerek AFAD'dan gelen ödenekle bu zararlarda vatandaşlarımıza ödenecek" diye konuştu.