Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 29'a yükseldi (12) - Son Dakika

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde arama- kurtarma çalışmaları havanın kararmasına rağmen sürüyor. AFAD ekipleri yıkılan Ezine Çayı kenarındaki 8 katlı Ölçer Apartmanı enkazında arama çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ve UMKE ekipleri de su dolan binaların alt katındaki çamur yığınlarını temizleyerek arama çalışmalarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter de havadan çalışmalara destek verdi.

Mustafa TURAPOĞLU/BOZKURT,