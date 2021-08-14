Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi (2) - Son Dakika

MEHMETÇİKTEN TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesindeki ara sokaklarda bulunan çok sayıda iş yeri, hasar gördü. Yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan sel suları nedeniyle dükkanların içi çamur yığını ile doldu. Bozkurt Belediyesi ekipleri ile askerler, sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Mehmetçik, cadde boyunca iş yerlerindeki balçığın temizlenmesi çalışmalarına destek verdi. Arama- kurtarma köpekleri de bölgedeki arama çalışmalarında kullanıldı.