Son dakika haber... KASTAMONU'DA SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 60'A ÇIKTI - Son Dakika

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Sinop'ta 9, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına tedbir konuldu.

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama- kurtarma ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ezine Çayı'nın taşmasıyla oluşan selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı enkazında arama çalışmaları, gece boyunca devam etti. Dün akşam saatlerinde yapılan aramalarda, enkazda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Apartmanın enkazındaki aramalar sürerken, ailelerin de umutlu bekleyişi devam etti. İlçede bir taraftan da temizlik çalışmaları yapılıyor. Selin getirdiği çamur ve balçıkla dolan cadde ile sokaklar ve iş yerleri ve binaların bodrum katları temizleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da zaman zaman eşlik ettiği çalışmalara ilçe halkının yanında çevre il ve ilçelerden gelen gönüllüler de destek oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1, toplam 70 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca Kastamonu'da 4 bin 924 personel, 653 araç, 36 ambulans, 31 UMKE, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 dron, 1 İHA, 574 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 61 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 24 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği ile arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi. Ayrıca 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfağın da bölgede olduğu belirtildi.

SELZEDELERE SAĞLIK TARAMASI

Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt'ta arama-kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken, UMKE ekipleri de selden etkilenenlere sağlık taraması gerçekleştirdi. Hem ilçe merkezi hem de ilçeye bağlı köylerde selden etkilenenler, sağlık taramasına alınırken, ilaç ve medikal malzeme temini de yapıldı. Bazı kişilere de tedavi uygulandı. İlçeye bağlı İncesu köyündeki halk da bu kapsamda sağlık taramasından geçirildi.

Kolundaki zedelenme nedeniyle tedavisi yapılan Saliha Yüksel, "Çok üzgünüz, Bozkurt gitti. Sözün bittiği yer, yapacak bir şeyimiz de yok. Çok yardım geliyor. Allah herkesten razı olsun. Devletimize zeval vermesin. Şimdi de sağlıkçılarımız geldi, onlara da çok teşekkür ediyorum. Gelip, bakıyorlar, ilaçlarımızı veriyorlar" diye konuştu. Afet bölgesinde hizmet vermek için Bolu'dan Bozkurt'a gelen sağlık çalışanı Enes Akfidan ise "Biz köylerdeki vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermek için buraya geldik. Genel sağlık taraması yapıyoruz. Evinde eksik ilacı olan çok fazla insan var. Tek tek geziyoruz evleri, herhangi bir sağlık müdahalesine veya ilaca ihtiyacı olan varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. O MÜTEAHHİDİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına tedbir konuldu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selden etkilenen binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ölçer Apartmanı'nı 3 yıl önce yapan Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında Mehmet Ö.'nün mal varlığına da tedbir konulduğu belirtildi. İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan ve Ezine Çayı kenarında başka apartmanın teras katında oturan Mehmet Ö., selin ardından ailesiyle ilçeden ayrılmıştı.