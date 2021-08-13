Bulunduğu yerde iki gündür mahsur kaldığı belirtilen inek, İstanbul 'dan gelen ve bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ile jandarma arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden vinç yardımıyla alındı.

Şiddetli yağışla taşan Ezine Çayı'nın denize döküldüğü noktada bir adacık üzerinde inek olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı