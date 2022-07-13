KASTAMONU'DA SELDE KAYBOLAN RECEP'İN CANSIZ BEDENİ, 16 GÜN SONRA SİNOP'TA BULUNDU - Son Dakika
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KASTAMONU'DA SELDE KAYBOLAN RECEP'İN CANSIZ BEDENİ, 16 GÜN SONRA SİNOP'TA BULUNDU

13.07.2022 00:36
KASTAMONU'DA SELDE KAYBOLAN RECEP'İN CANSIZ BEDENİ, 16 GÜN SONRA SİNOP'TA BULUNDU

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan Recep Bakırcı'nın (22) cansız bedeni 16 gün sonra Sinop'ta bulundu.

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan Recep Bakırcı'nın (22) cansız bedeni 16 gün sonra Sinop'ta bulundu.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde orman işçisi Recep Bakırcı, kayboldu. 16 gün önce yaşanan selde kaybolan Recep Bakırcı'nın cansız bedeni, günlerden devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda Sinop'ta bulundu. Sinop- İnceburun mevkisinde bulunan Bakırcı'nın cansız bedeni ekiplerin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Recep Bakırcı için başsağlığı dilenerek, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, Ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

(BİLGİ İÇİN)

Haber:  Umutcan ÖREN/SİNOP, -


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Son dakika haber | Kastamonu'da selde kaybolan Recep'in cansız bedeni, 16 gün sonra Sinop'ta bulundu Son dakika haber | Kastamonu'da selde kaybolan Recep'in cansız bedeni, 16 gün sonra Sinop'ta bulundu Afet bölgesi Yenice'de ıslah çalışmaları tüm hızıyla sürüyor Afet bölgesi Yenice'de ıslah çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Kaynak: DHA

Batı Karadeniz, Kastamonu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU'DA SELDE KAYBOLAN RECEP'İN CANSIZ BEDENİ, 16 GÜN SONRA SİNOP'TA BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: KASTAMONU'DA SELDE KAYBOLAN RECEP'İN CANSIZ BEDENİ, 16 GÜN SONRA SİNOP'TA BULUNDU - Son Dakika
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