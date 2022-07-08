Hasar gören ve araç trafiğine kapalı olan köprü de 27 Haziran'daki selde çöktü. Köprünün yıkılmasıyla ilçede ulaşım bir süre servis yolundan sağlandı.

İlçe merkezinden geçen Şehriban Çayı üzerindeki iki köprüden biri geçen yıl 11 Ağustos'taki selde yıkıldı, diğeri ise hasar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | KASTAMONU - Selde yıkılan köprünün yerine askeri köprü konuldu - Son Dakika

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