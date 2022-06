Kastamonu'yu bir kez daha sel vurdu

Kastamonu'da selde zarar gören bölgelerde çalışma başlatıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da dün akşam sularında etkili olan yağış sonrasında selde zarar gören alanlarda çalışma başlatıldı.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde aşırı yağışlar sonrasında merkez ve ilçelerde sel meydana geldi. Daday ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrasında Değirmencik köyü Sarıcı Mahallesi'nde bulunan evleri sel suları bastı. Bazı tarlalar ise sel suları altında kaldı. Geçen yılın ardından ikinci kez selin yaşandığı Değirmencik köyünde çamur temizleme ve kapanan yolları açma çalışmaları başlatıldı.

Taşköprü'nün Koçanlı köyünde de dün sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Aşırı yağıştan etkilenen Koçanlı köyünde iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Selden etkilenen Taşköprü'nün Karapürçek köyü Yeniler Mahallesi'nden geçen grup yolu da sel sebebiyle çöktü. 8 köyün bağlantısının sağlandığı grup yolunda ekiplerin yol onarım çalışmaları ile Başkent EDAŞ ekiplerinin elektrik hattı onarım çalışmaları devam ediyor.

İkinci kez sel afetine maruz kaldıklarını belirten Değirmencik köyü muhtarı Yakup Demirci, "Bu yağışlar bizim köyümüzün kaderi olmaması gerekiyor. 11 Ağustos 2021 yılında daha büyük bir sel felaketine maruz kaldık. 2022 yılında yine sel afetine maruz kaldık. Her yıl bu mevsimlerde ne yazık ki sel afetini yaşıyoruz. Bunun sebebi de köyümüzü birbirine bağlayan bir menfez var. Bu menfez iyileştirilmedikten sonra biz, her yıl bu çileyi çekeceğiz, bu çileyi çekmek zorunda olmamalıyız. İlçe teşkilatı ellerinden geleni yapmaya çalışsa ise ilçenin imkanlarını aşıyor bu olay. Bu yüzden daha ilgili daha sorumlu kişilerden ve yetkililerden desteklerini bekliyoruz. Bu gidişle köyümüzde can ve mal kayıplarının yaşanması kaçınılmaz. İnşallah olmaz. Bu sebeple gereğinin yetkililerden yapılmasını temenni ediyorum" dedi.