Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarının 6. gününde de sonuç alınamadı - Son Dakika
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Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarının 6. gününde de sonuç alınamadı

02.07.2022 22:36
Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarının 6. gününde de sonuç alınamadı

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için yürütülen ve havanın kararması nedeniyle dün ara verilen çalışmalara, sabah yeniden başlandı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekiplerinin yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutanlığından getirilen arama köpeği "Ark" da katıldı.

Çalışmalar, İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütüldü. Karadan ulaşım olmayan bölgelere, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerle havadan 15'er kişilik ekip indirildi.

Yaklaşık 130 personelin katıldığı aramalara, havanın kararmasının ardından ara verildi.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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KASTAMONU - Sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı KASTAMONU - Sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarının 6. gününde de sonuç alınamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarının 6. gününde de sonuç alınamadı - Son Dakika
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