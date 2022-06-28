Son dakika haberleri | KASTAMONU - Selde kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | KASTAMONU - Selde kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları sürüyor

28.06.2022 13:42

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor.

İkizciler köyünde bir kadın, dün köyden geçen derenin suyuna kapılan bir kişi olduğunu görünce yetkililere ihbarda bulundu.

Bunun üzerine başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Yapılan araştırmada, İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) İkizciler köyü ormanlık alanında bir kulübede kaldığı belirlendi.

Kulübesinde ve köyünde ulaşılamayan Bakırcı'nın bulunması için Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile JÖAK Su Altı Arama ekipleri, İkizciler Köyü Deresi'nde çalışma yürütüyor.

Çalışmalara İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekipleri de destek veriyor.

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Selde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor Selde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor Son dakika haberleri: KASTAMONU - Selde hasar gören Kastamonu-İnebolu Yolu'nda onarım çalışmaları havadan görüntülendi Son dakika haberleri: KASTAMONU - Selde hasar gören Kastamonu-İnebolu Yolu'nda onarım çalışmaları havadan görüntülendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KASTAMONU - Selde kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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