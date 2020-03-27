Kastamonu'da semt pazarlarına koronavirüs düzenlemesi - Son Dakika

Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kenteki 5 semt pazarının faaliyeti geçici süreyle durduruldu.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda kent merkezindeki semt pazarlarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

Kurul, Candaroğullan Mahallesi'nde kurulan Karayolları Pazarı, İnönü Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı, cumartesi günleri Honsalar Mahallesi'nde kurulan Topçuoğlu Pazarı, Suluceviz Mahallesi'nde kurulan Suluceviz Pazarı ve Olukbaşı mevkisinde kurulan Cuma Pazarı'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

Honsalar Mahallesi Topçuoğlu Pazarı'nın çarşamba günleri ve Kuzeykent Mahallesi'ndeki Kuzeykent Pazarı'nın da pazar günleri faaliyetlerine devam etmesine karar verildi.

Öte yandan kurul tarafından dün alınan, "Başka yerleşim yerinden kent merkezi ve köylere gelen vatandaşların otellerde ve boş bir evde 15 gün süresince konaklatılması" ile ilgili kararın Kastamonu'da ikameti bulunmayan vatandaşlar için geçerli olduğu kaydedildi.