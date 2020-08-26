Kastamonu'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Kastamonu'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

- Kastamonu'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı Kastamonu-Taşköprü karayolu Kıran köyünde seyir halindeki otomobil, alev alev yandı.

- Kastamonu'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı KASTAMONU - Kastamonu- Taşköprü karayolu Kıran köyünde seyir halindeki otomobil, alev alev yandı. Yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolunda seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 37 PN 567 plakalı otomobil, Kıran köyü mevkisine geldiği sırada seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilin alev alması sonrası sürücü, aracı yolun kenarına çekerek durdurdu. Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan inerek itfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulundu. Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alev yanan araç, söndürüldü. Otomobil ise, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 19:06

Kaynak: İHA

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