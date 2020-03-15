Kastamonu'da seyircisiz maçı balkondan izlediler - Son Dakika

Kastamonu'da seyircisiz oynanan amatör küme maçına vatandaşlar ilgi gösterdi.
GMG Kastamonu 1. Amatör Küme'de 40 puanla lider bulunan Taşköprüspor ile 38 puanla ikinci sırada bulunan Kastamonu Yolspor, Taşköprü ilçesindeki stadyumda karşı karşıya geldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı vatandaşlar balkonlardan izledi.
Stadyuma yakın alanda bulunan bir binanın balkonlarına çıkan bazı taraftarlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Taraftarlar meşaleler ve marşlarla ev sahibi Taşköprüspor'u maç boyunca destekledi.
Maçı Taşköprüspor 6-2 kazandı.