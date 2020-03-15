Kastamonu'da seyircisiz maçı balkondan izlediler - Son Dakika
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Kastamonu'da seyircisiz maçı balkondan izlediler

6 saat önce

Kastamonu'da seyircisiz oynanan amatör küme maçına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kastamonu'da seyircisiz maçı balkondan izlediler, System.String[]

Kastamonu'da seyircisiz oynanan amatör küme maçına vatandaşlar ilgi gösterdi.

GMG Kastamonu 1. Amatör Küme'de 40 puanla lider bulunan Taşköprüspor ile 38 puanla ikinci sırada bulunan Kastamonu Yolspor, Taşköprü ilçesindeki stadyumda karşı karşıya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı vatandaşlar balkonlardan izledi.

Stadyuma yakın alanda bulunan bir binanın balkonlarına çıkan bazı taraftarlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Taraftarlar meşaleler ve marşlarla ev sahibi Taşköprüspor'u maç boyunca destekledi.

Maçı Taşköprüspor 6-2 kazandı.

Kastamonu, Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:34 Kaynak: AA
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