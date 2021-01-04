Kastamonu'da sıcak havayı fırsat bilen bir kişi denize girdi - Son Dakika

Kastamonu'da sıcak havayı fırsat bilen bir kişi denize girdi

04.01.2021 16:07
Kastamonu'da sıcak havayı fırsat bilen bir kişi denize girdi, System.String[]

Kastamonu'nda hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesini fırsat bilen bir kişi denize girdi.

Kastamonu'nda hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesini fırsat bilen bir kişi denize girdi.

Yaklaşık 11 kilometre uzunluğu ile Karadeniz'in en uzun kumsallarından birine sahip olan Cide ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen İsmail Erşahin kendini Karadeniz'in sularına bıraktı.

Öğle saatlerinde sahile gelen Erşahin, "4 Ocak 2021'de harika bir deniz, harika bir havada denize giriyorum" diyerek suya girdi. Bir süre yüzen Erşahin, "Çok güzel bir hava, harika bir hava" diyerek sudan çıktı. Erşahin'in o anları arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Erşahin, AA muhabirine, ilçede bugün hava sıcaklığının 18 derece olduğunu söyledi.

Havanın durumunu fırsat bilerek denize girdiğini dile getiren Erşahin, "59 yaşındayım yıllardır Cide'de denize girerim. İlk kez bu mevsimde giriyorum. Bu kadar hoşuma giden bir deniz olmamıştı. Yazın soğuk nedeniyle denizden titreyerek çıktığımı hatırlıyorum. Bugün hiç üşümeden çıktım." dedi.

Kuraklık nedeniyle kaygılı olduğunu da aktaran Erşahin, "Cide'de ocak ayında bugüne kadar böyle bir sıcak havaya rastlamadım. Bu çok kaygı verici. İnşallah mevsimler bir an önce alıştığımız şekline döner ve kaygılarımız ortadan kalkar." diye konuştu.

Kastamonu, Karadeniz, Ocak, Cide, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sıcak havayı fırsat bilen bir kişi denize girdi - Son Dakika


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