Kastamonu'da şiddetli fırtına stadyumun çatısını uçurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da şiddetli fırtına stadyumun çatısını uçurdu - Son Dakika

Kastamonu'da şiddetli fırtına stadyumun çatısını uçurdu

6 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ilçe stadyumunun çatısı uçtu.

Kastamonu'da şiddetli fırtına stadyumun çatısını uçurdu, System.String[]

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ilçe stadyumunun çatısı uçtu. Yaşanan olay sonrasında yol, güvenlik tedbiri nedeniyle trafiğe kapatıldı.


Yağışlı hava ve fırtına Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olmaya devam ediyor. Yer yer saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle İnebolu ilçesinde bulunan 9 Haziran Stadyumunun çatısı uçtu. Olay sonrasında İnebolu Belediyesi ekipleri ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için Kastamonu-İnebolu yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.


Öte yandan, bölgede fırtına yer yer kuvvetini arttırarak devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
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