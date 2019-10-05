Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da şiddetli rüzgar
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Kastamonu'da şiddetli rüzgar

20 dakika önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle balıkçı barınağında demirli iki tekne battı.

Kastamonu'da şiddetli rüzgar, System.String[]

Kastamonu'nun Abana ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle balıkçı barınağında demirli iki tekne battı.

Sabah saatlerinde kuvvetli rüzgarın dalga yüksekliğini artırması, yaşamı olumsuz etkiledi.

Balıkçılar barınaklarına güçlükle ulaştı, rıhtımda bağlı iki tekne suya gömüldü.

Bazı teknelerin halatlarını koparan rüzgar, kulübelerin çatılarına zarar verdi. Batan tekneler, çevredeki balıkçıların yardımıyla ve iş makinesinin desteğiyle bakıma alınmak üzere karaya çıkarıldı.

Balıkçı Mustafa Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların fırtınaya hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Fırtınayı öğrenince teknelerini korumak için barınağa geldiklerini anlatan Acar, "Biz de hemen kayıklarımızı kurtarmak için rıhtıma geldik. Maalesef iki arkadaşımızın teknesi battı. Ağaçlara ve çatılara da zarar veren fırtınanın etkisini kaybetmesiyle tekneleri kurtardık. Yeniden denize açılabilmek için de fırtınanın dinmesini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu, Sabah, Abana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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