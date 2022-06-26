Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oluyor - Son Dakika
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Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oluyor

26.06.2022 18:05
Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oluyor

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede yağış sonucu Şehriban Çayı'nın debisi yükseldi, oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Cide ve Şenpazar ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Azdavay Derelitekke mevkisinde Şehriban Çayı üzerinde bulunan ve menfezlerden oluşturulan geçici köprü, debinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İki ilçeye ulaşım, tali yol olarak kullanılan Azdavay Sabuncu ve Valay köyleri üzerinden sağlanıyor.

Yağışın devam ettiği ilçede ekipler, iş makineleriyle dere yatağında tıkanan noktaları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Su basma tehlikesi olan evlerdekiler başka yerde kalacak

Şenpazar Kaymakamı Emre Kazanasmaz ile Belediye Başkanı Cem Çınar da çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazanasmaz, AA muhabirine, yağışların 24 Haziran'da başladığını ancak dün gece itibarıyla etkisini artırdığını söyledi.

Yağışla ilgili vatandaşları uyardıklarını belirten Kazanasmaz, "Devlet olarak tüm ekiplerimizi vatandaşlarımız için seferber ettik. İlçe merkezinde bir servis yolu göçtü. Özellikle giriş katlarda yaşayan vatandaşlarımız, yaşlılarımız ve engellilerimizle alakalı evlerini su basma tehlikesi olabilecek birkaç hanemiz vardı. Onlar da birkaç günlüğüne akrabalarında ya da bizim sağladığımız yerlerde kalacak." dedi.

Sabah saatlerinde Şehriban Çayı'nda su seviyesinin yükseldiğini ancak yağışların azalmasıyla debinin düştüğünü anlatan Kazanasmaz, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde beş köyümüze ulaşım noktasında ciddi sıkıntımız vardı. Köylere giriş çıkışlarda problemler vardı. Hızlı şekilde müdahale ettik. Şu anda Şenpazar genelinde ulaşımı sağlanmayan herhangi bir köy yolu yok. Can ve mal kaybı noktasında da hiçbir problemimiz yok. Bu gece için de ciddi uyarılar geliyor. Vatandaşlarımızı ikaz ediyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı. Bu geceyi de atlatırsak bir problem olmayacağı kanaatindeyim."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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