Kastamonu'da Şiddetli Yağış ve Dolu Hayatı Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika
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Kastamonu'da Şiddetli Yağış ve Dolu Hayatı Durma Noktasına Getirdi

26.06.2023 20:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kastamonu'ya beklenen yağış geldi. Sapaca Köyü'nde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Vatandaşlar aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı ve iş yerleri ve saçak altlarına sığınarak kendilerini korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yağış etkisini yitirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kastamonu'ya beklenen yağış geldi. Şiddetli yağış ve dolu, hayatı kısa sürede durma noktasına getirdi.

Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar zarar gördü

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Kastamonu İstiklal'ın haberine göre merkeze bağlı Sapaca Köyü'nde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağan dolu meyve ağaçlarına da zarar verdi.

Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar zarar gördü

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağıştan kaçan vatandaşlar buldukları iş yerleri ve saçak altlarına sığınarak, kendilerini korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yağış etkisini yitirdi.

Kaynak: Kastamonu İstiklal

Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar zarar gördü
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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Şiddetli Yağış ve Dolu Hayatı Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Şiddetli Yağış ve Dolu Hayatı Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika
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