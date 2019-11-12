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Kastamonu'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kastamonu'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kastamonu'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde 6 adrese operasyon düzenledi.

Ruhsatsız 3 tabanca ile 2 av tüfeği, 4 şarjör ve 107 tabanca fişeği ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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