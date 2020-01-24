Kastamonu'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Kastamonu'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Kastamonu'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:48 Kaynak: AA
Kastamonu'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yasa dışı yollardan silah ve mühimmat temin eden kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 4'er ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çeşitli çaplarda 622 tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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