Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin yanı sıra telefon kablosu hırsızlığı ile kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 5 kişinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, bazı tarihi eserler ile Türk Telekom'a ait olduğu düşünülen telefon kabloları bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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