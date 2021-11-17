Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

İki ev ve bir iş yerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 20 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 ruhsatsız tüfek ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.