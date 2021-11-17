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Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

17.11.2021 09:53
Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

İki ev ve bir iş yerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 20 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 ruhsatsız tüfek ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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