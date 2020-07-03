Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Şeyhömer, Karşıyaka ve Musa köylerinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 tarihi eser niteliğinde obje, 2 Arapça yazılı tarihi eser niteliğinde kitap, 6 otomatik av tüfeği, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 sustalı bıçak, 1 muşta ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.S, K.K, H.K, K.Ç, E.K, S.İ, H.T, N.K. ve İ.M. gözaltına alındı.



Şüphelilere toplam 8 bin 368 lira idari para cezası da uygulandı.