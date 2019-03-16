Kastamonu'da Silahla Vurulmuş Halde Bir Şahıs Bulundu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Yemişli Köyünde ikamet eden 84 yaşındaki Tahir Kaya, odun motoru almak için eve gelen köylüsü Mahir Açıkgöz tarafından evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Tahir Kaya'nın cenazesi, cenaze aracına konularak Çatalzeytin İlçe Hastanesinin morguna kaldırıldı. Tahir Kaya'nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

"Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi

Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu

Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi

Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı