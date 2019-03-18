Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kastamonu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

37 dakika önce

Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ÖlüKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgada dönüştü.

Kastamonu'da silahlı kavga: 1 Ölü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgada dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı yangın gözetleme kulesinin yakınlarında Ergin Bacak ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K, yanında bulundurduğu tabancayla Ergin Bacak'a ateş etmeye başladı. Ağır yaralanan Ergin Bacak, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ergin Bacak, kurtarılamadı. Hastanenin morguna kaldırılan Ergin Bacak'ın cenazesinin Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Yaşanan olayın ardından Ergin Bacak'ın yakınları hastaneye geldi. Polis ekipleri hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan olayın ardından S.K, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:35 Kaynak: İHA

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