Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

49 dakika önce

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Turgay Parlak (19) ile S.D. arasında Belediye Caddesi eski belediye binası yanında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D, tüfekle Parlak'ı yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Parlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:48 Kaynak: AA
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