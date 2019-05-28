Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü
49 dakika önce
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:48 Kaynak: AA
'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Turgay Parlak (19) ile S.D. arasında Belediye Caddesi eski belediye binası yanında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D, tüfekle Parlak'ı yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Parlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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