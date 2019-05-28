Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

2 saat önce

Kastamonu şehir merkezinde iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Kastamonu şehir merkezinde iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Belediye Caddesi üzerinde Turgay Parlak (19) ile S.D. arasında eski belediye binası yanında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D, yanında bulunan tüfekle Turgay Parlak'ı yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralanan Turgay Parlak, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Turgay Parlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheli S.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:26 Kaynak: İHA
Kastamonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü Sapığın zihinsel engelli genç kızı taciz ettiği an kamerada! Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:46:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]