Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü
2 saat önce
Kastamonu şehir merkezinde iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:26 Kaynak: İHA
şehir merkezinde iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Belediye Caddesi üzerinde Turgay Parlak (19) ile S.D. arasında eski belediye binası yanında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D, yanında bulunan tüfekle Turgay Parlak'ı yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince ağır yaralanan Turgay Parlak, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Turgay Parlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheli S.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
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