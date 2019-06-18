Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü
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Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak'taki bir binada İlkan Türkmenoğlu (34) ile akrabası H.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.S, tabanca ile Türkmenoğlu'nu vurdu.
Türkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
H.S, olayın ardından polise teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:10 Kaynak: AA
Kastamonu, Güncel
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