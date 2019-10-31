Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da silahlı kavga: 2 ölü
Son Dakika Güncel Kastamonu'da silahlı kavga: 2 ölü

Kastamonu'da silahlı kavga: 2 ölü

7 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da silahlı kavga: 2 ölü, System.String[]

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hanönü'ndeki bir madenden yük taşıyan kamyoncu Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında ilçedeki bir benzin istasyonunda tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hüseyin E, akrabaları Halil E. ve Gökhan E. ile Hüseyin Çorbacı'nın ilçe merkezinde oturduğu kahvehaneye geldi.


Halil E, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle Hüseyin Çorbacı ve birlikte oturduğu Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı.


Olayda ağır yaralanan Hüseyin Çorbacı ve Mehmet Özcan, ambulansla götürüldükleri Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Hüseyin E, Halil E. ve Gökhan E, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halil E, tutuklandı, Hüseyin E. ve Gökhan E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu, Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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