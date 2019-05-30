Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
40 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:33 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Tosya'nın Çaykapı köyünde tarlada S.M. (77) ile daha önce aralarında husumet bulunan aynı aileden Eftal (23), Umut (22), Şaban (51) ve Ramazan Keleş (57) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.M. tüfekle Keleş ailesinin 4 ferdine ateş etti.
Eftal, Umut ve Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ramazan Keleş ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan S.M'yi arama çalışmaları sürüyor.
Kız kardeşini öldüren otobüs şoförü ilk kez konuştu: Korkutmak için ateş ettim
Minibüsteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
Sevgilisini öldüren kadın: Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için elime aldım
Meyve bıçağını sevgilisinin kalbine saplayan kadın: Ölmemek için yaptım