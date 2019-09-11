Kastamonu'da silahlı kavga: 3 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıseki köyünde O.Ç ve M.Ç ile A.A. ve S.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada O.Ç, yanında bulunan tabancayla S.T ve A.A'ya, S.T. de silahıyla M.Ç'ye ateş etti.

Olayda yaralanan M.Ç, A.A. ve S.T, ambulansla kaldırıldıkları Taşköprü Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

O.Ç, jandarma tarafından gözaltına alındı.