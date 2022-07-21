Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, İnebolu'ya bağlı Yukarı köyünde A.B. ile yeğenleri A.A. (53) ve P.B. (45) arasında bahçe sulama nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.B. tabancayla ateş ederek iki yeğenini yaraladı. A.B. ise çevredekiler tarafından darbedildi.
112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.A. ve P.B. kardeşler ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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