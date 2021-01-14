Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kar yağışı etkili oldu
14.01.2021 11:35
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar yağan yerlerden görüntü Çamlıbel Geçidi Yoldan geçen araçlar Atatürk Çeşmesi Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu Çamlıbel Geçidi'nde ulaşıma kar engeli TOKAT - Tokat'ta kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Tokat-Sivas kara...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kar yağan yerlerden görüntü
Çamlıbel Geçidi
Yoldan geçen araçlar
Atatürk Çeşmesi Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
Çamlıbel Geçidi'nde ulaşıma kar engeli
TOKAT - Tokat'ta kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Tokat- Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamaya neden oldu.
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