Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kar yağışı etkili oldu

14.01.2021 11:35

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar yağan yerlerden görüntü Çamlıbel Geçidi Yoldan geçen araçlar Atatürk Çeşmesi Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu Çamlıbel Geçidi'nde ulaşıma kar engeli TOKAT - Tokat'ta kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Tokat-Sivas kara...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kar yağan yerlerden görüntü

Çamlıbel Geçidi

Yoldan geçen araçlar

Atatürk Çeşmesi Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Çamlıbel Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

TOKAT - Tokat'ta kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Tokat- Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kastamonu, İstanbul, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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