Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

TOKAT - Tokat'ta kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Tokat- Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Atatürk Çeşmesi Tokat 'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

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