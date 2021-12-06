Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara 'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede etkisini artıran sis, Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Kastamonu 'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

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