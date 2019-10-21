Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Son Dakika Güncel Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

9 dakika önce

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.


Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 75 metreye kadar düştü.


Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde ilerlemekte güçlük çekti.


Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Ilgaz Dağı, Kastamonu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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