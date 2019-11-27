Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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