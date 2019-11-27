Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
6 saat önce
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:10 Kaynak: AA
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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