Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Arabalar geçerken sisli hava görüntüleri Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor KASTAMONU - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu.

Arabalar geçerken sisli hava görüntüleri Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

KASTAMONU - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ilgaz Dağı, Kastamonu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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